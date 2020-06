Mit Hubschrauber in die Klinik

„Der Bub stürzte und schlug mit dem Kopf auf den dortigen Pflastersteinboden auf“, heißt es vonseiten der Polizei. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Kleinkind mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Laut Informationen der Exekutive bestehe kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Lenker und dem Buben.