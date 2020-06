Fashion Week in Paris findet trotz Corona statt

Darüber hinaus kann es zu Änderungen im üblichen Zeitplan kommen, da einige Modehäuser bereits beschlossen haben, den traditionellen Kalender dieses Jahr in ein neues Format zu verschieben. Saint Laurent etwa hat bereits verkündet, 2020 an keiner Veranstaltung teilnehmen. Gucci startet an der Mailänder Digital Fashion Week im Juli, wird im September jedoch aussetzen. Michael Kors plant ein Sonderformat im Oktober oder November. Burberry wird am 17. September eine Laufsteg-Show in einer englischen Landschaft veranstalten. Fendi präsentiert am 22. September eine Präsentation in seinem römischen Hauptsitz.