Nach dem großen Corona-Ausbruch bei dem Fleischverarbeiter Tönnies im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfen Menschen aus der betroffenen Region nicht mehr unbehelligt nach Österreich reisen: Wer aus dem Kreis Gütersloh kommt, muss künftig einen negativen Coronavirus-Test vorweisen können, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ an.