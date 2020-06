Der Kadaver wurde laut Polizei am Sonntag gegen 13 Uhr mitten auf einem Feld im Jagdgebiet Bacherwinkel in der Wildschönau aufgefunden. „Der zweijährige Bock wurde offensichtlich mit einem Kleinkalibergewehr durch einen Bauchschuss erlegt“, so die Ermittler. Die Liegezeit des verendeten Wildes werde auf etwa eine Woche geschätzt.