Als sexy Cowgirl im Kuhfell-Print-Bikini mit einem Cowboyhut am Kopf präsentierte sich Jessica Simpson am Wochenende auf Instagram. Zu dem verführerischen Foto, für das sie ihre knackige Kehrseite perfekt in Szene setzte, schrieb die Sängerin, die am 10. Juli ihren 40. Geburtstag feiert, keck: „YEE-HAW auf meine letzten Tage in meinen 30ern.“