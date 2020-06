Während es in den USA anhaltende landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gibt, haben sich beide Kammern des Parlaments in Mississippi mit großer Mehrheit für eine Änderung der umstrittenen Südstaaten-Flagge des Bundesstaats ausgesprochen. Die seit 1894 gültige Fahne erinnert an die einstigen Sklavenhalter im amerikanischen Süden, die sogenannten Konföderierten.