In Scheifling eroberte die Volkspartei die absolute Mehrheit, in anderen Kommunen konnte sie verteidigt werden, etwa in St. Georgen am Kreischberg. Dort holte Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer 66 Prozent, die ÖVP stellt hier in Zukunft auch mit Werner Autischer den Vizebürgermeister und mit Martina Bacher die Gemeindekassierin.