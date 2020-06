Ergebnis stand erst um 20.45 Uhr fest

So schlimm kam es für die Sozialdemokraten in der Bezirkshauptstadt Leoben nicht - und dennoch war es ein Zittern bis zum Schluss: Beinahe hätte die SPÖ in einer ihrer Hochburgen die absolute Mehrheit verloren, weil die Anzahl der Kuverts mit jener der Stimmzettel nicht übereinstimmte, stand erst um 20.45 Uhr stand das Ergebnis fest: 16 von 31 Gemeinderäte sind „rot“ - Durchatmen! Wahlsieger sind in der Montanstadt die ÖVP, die zwei Mandate gewann, sowie die Kommunisten unter Werner Murgg, die ebenso deutlich zulegten.