Erst in Nassereith und anschließend im Bereich des Blindsees in Biberwier schoss der 22-Jährige in den Nachmittagsstunden mit einer sechs Millimeter-Airsoft-Pistole auf den vier Jahre jüngeren Burschen. Warum er dies gemacht hat, ist derzeit noch unklar. „Der 18-Jährige erlitt dadurch teilweise blutende Wunden und Blutergüsse“, heißt es seitens der Polizei. Das Opfer begab sich selbstständig ins Krankenhaus Zams zur Untersuchung bzw. Behandlung. „Nach Abschluss der Erhebungen wird der 22-Jährige angezeigt“, erklärt die Exekutive.