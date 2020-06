Landbürgermeister eindrucksvoll bestätigt

In den ländlichen Gemeinden des Bezirks Voitsberg wurden viele Bürgermeister eindrucksvoll bestätigt: Engelbert Huber holte sich bei seiner letzten Wahl in Mooskirchen sogar die absolute Mehrheit. In Maria Lankowitz räumte die Bürgermeister-Partei SPÖ ab: von 40 auf 65 Prozent! Gar 81 Prozent Stimmen für die Sozialdemokraten wurden in Kainach gezählt. Und in Geistthal-Södingberg jubelte die ÖVP mit Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig über einen Erdrutschsieg (77%).