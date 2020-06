Passail nun fest in roter Hand

Die SPÖ jubelt über absolute Mehrheiten in Gutenberg-Stenzengreith und in Passail: In beiden Gemeinden war man zuletzt Zweiter, holte sich aber das Bürgermeisteramt – sichtlich zur Zufriedenheit der Wählerschaft. In Birkfeld träumte Patrick Derler (FPÖ) vom großen Coup, es gab aber deutliche blaue Verluste.