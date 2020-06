ÖVP in Schwarzautal auf 83 Prozent

In Schwarzautal fuhren Bürgermeister Alois Trummer und die neue Schwarzautaler Volkspartei 83% ein - das sind um 49 Prozentpunkte mehr als 2015. Man profitierte allerdings stark von der Tatsache, dass heuer nur mehr zwei Parteien am Wahlzettel standen - die übrigen 17 Prozent gingen an die SPÖ