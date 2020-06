Mit der SPÖ dürfte Schnöll auch eine Oppositionspartei mit im Boot haben, denn auch Landeschef David Egger will mehr gegen die Tempobolzer unternehmen. „Die Verdoppelung der Strafen war ein erster Schritt“, so Egger. So sollten zum Beispiel illegale Rennen künftig als gerichtliche Straftat geahndet werden und auch Geschwindigkeitsübertretungen im Vormerksystem landen.