„Es hat sich in der Sitzung so ergeben, dass ich zur Wahl stehe. Die war dann einstimmig, das ist eine gute Basis für die nächsten zwei Jahre“, glaubt der Hartberger Horvath, der kein spezielles Ressort hat. „Ich bin Vertreter von Präsident Leitner. Meine Kompetenzen werde ich aber in den Bereichen Spitzensport, Kommunikation und Nachwuchsförderung für den Spitzensport einbringen.“