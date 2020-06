Doch der Bach verwandelte sich vor einigen Wochen zum ersten Mal in eine stinkende, braune Brühe. Die Gemeinde wurde informiert, die Bezirkshauptmannschaft eingeschaltet. Bürgermeister Rupert Eder (VP) informiert: „Es wurden damals auch Proben genommen.“ Die klar bestätigten, dass größere Mengen an Jauche den Bach verunreinigten. Auch mehr als hundert tote Fische mussten entsorgt werden. Durch das Düngen könne der Vorfall aber nicht passiert sein, weil im engeren Umkreis keine Bauern zu finden seien, so der Ortschef. Er vermutet, dass illegal Jauche eingeleitet wurde.