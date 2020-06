Viele Gäste sagen ab: Busse sind entweder nur halb besetzt oder die Reisen werden überhaupt storniert. „Heute haben wir den allerersten Bus“, hofft die Wirtin am Zederhauser Prangtag, dass es jetzt aufwärts geht. Über die Mautstraße kann man direkt zufahren. An prächtigen Tagen können auf der Schliereralm - 2016 war sie Almsommerhütte des Jahres - an die 200 Gäste Platz nehmen.