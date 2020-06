Heute, Montag, wird sich auch Soziallandesrätin Birgit Gerstofer zum Fall Mario Loidl äußern (können). Denn auch die SP-Politikerin erfuhr in der „Krone“ von der Kindesabnahme in Scharnstein und hatte gestern, Sonntag, keinen Zugang zum Akt sowie zu Detail-Informationen. Wie berichtet, entriss das Jugendamt der 48-jährigen Gerlinde Loidl ihren seit der Geburt schwerkranken Mario im sechsten Lebensjahr. Der Bursch mit Down Syndrom musste bis in den Herbst des Vorjahres künstlich beatmet werden. Das Frühchen kam mit einem Loch in der Scheidewand des Herzens, Lungenhochdruck und einer Schilddrüsenunterfunktion zur Welt. Nach 16 Monaten auf der Intensivstation wuchs er daheim auf. Pfleger gingen im Haus ein und aus. „Vier Jahre begleitete uns das Jugendamt ohne Beanstandung“, erinnert sich die Mutter.