Ein 34-jähriger Nordmazedonier aus Wels war am Sonntag mit seiner sechsjährigen Tochter und seinen beiden Neffen im Alter von zehn und zwölf Jahren im Welldorado in Wels. Gegen 12.30 Uhr spielte die Sechsjährige mit ihren Cousins im seichten Kinderbereich des Beckens. Der Vater befand sich zu der Zeit auf der Grünfläche und hatte meist Sichtkontakt zu den im Wasser spielenden Kindern. Die beiden Cousins gaben an, dass sie zuerst mit ihrer Cousine im Kinderbereich spielten. Sie wollte dann jedoch nach draußen zu ihrem Vater gehen.