Die Halbfinal-Spiele im FA Cup finden am 18. und 19. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. In beiden Duellen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Klubs aus Manchester und London, wenn Manchester United gegen Chelsea spielt und Manchester City auf Arsenal trifft. Das Finale am 1. August ist der Schlusspunkt der englischen Fußball-Saison.