Sonja S. hatte es sich im Liegestuhl ihres Gartens in Garsten bequem gemacht, sie wollte ein wenig Sonne tanken. Nach einer Stunde spürte sie am rechten Oberschenkel plötzlich einen schmerzhaften Stich. „Ich hab’ erst gedacht, dass mich eine Biene oder Wespe erwischt hat“, erklärt die 40-Jährige. Erschrocken fuhr sie hoch und sah eine etwa zwei Zentimeter große Spinne am Handtuch. „Die hat ungewöhnlich ausgeschaut und war total angriffslustig – sie hat sich sofort aufgebäumt, als ich mich etwas näherte“, sagt S. Ihre 16-jährige Tochter begutachtete die Bissstelle, die tiefrot und geschwollen war. „Da war mir klar, dass diese Spinne giftig sein muss“, erzählt die 40-Jährige.