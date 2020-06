Immer wieder sind Gartenhütten ein beliebtes Ziel von Kriminellen. Oft nur durch ein einfaches Vorhangschloss gesichert, ist es für die Täter nicht besonders schwer, diese zu knacken und ins Innere zu gelangen. Besonders dreist waren nun Einbrecher in Rudersdorf. In einer nächtlichen Aktion brachen sie gleich drei Hütten in der selben Gasse auf. Gestohlen wurde alles, was sich an Wertvollem in den kleinen Schuppen befand: Handkreissäge, Motorsäge, und -sense, Rasenmäher,sogar eine einfache Handschere. Die betroffenen Besitzer bemerkten die Bescherung erst viel später - da waren die Verdächtigen verschwunden.