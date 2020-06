Das schnelle Geld wollte eine Burgenländerin mit dem Verkauf von Mobiltelefonen machen. Der Haken an der Sache: Die Frau besaß die angebotene Ware gar nicht. Was sie aber nicht davon abhielt, Anzahlungen in Höhe von mehr als 6000 Euro zu kassieren. Dafür musste sich die Beschuldigte nun vor Gericht verantworten.