Positive Stimmung auch bei Kleinparteien

„Ich bin glücklich über die großen Zuwächse an Mandaten und stolz auf alle, die dazu beigetragen haben. Mancherorts sind wir von null auf zwei Mandate durchgestartet“, freute sich Grünen-Chefin Grünen-Landeschefin Sandra Krautwaschl. Auch Niko Swatek von den NEOS hatte Grund zur Freude: „Für uns ist es das beste Ergebnis bei steirischen Gemeinderatswahlen. In Ramsau am Dachstein etwa traten wir erstmals an und konnten sofort 11,26 Prozent erreichen.“ Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) meinte: „Die Verluste in Eisenerz und Knittelfeld schmerzen, aber hier lagen wir 2015 auf einem sehr hohen Niveau. Ich will lieber auf kleinem Niveau, aber stetig wachsen.“