Aber es kam noch schlimmer! Denn ein paar Stunden nach seinem Verschwinden fand man den abgehackten Kopf des Pferdes, dazu noch sein Skelett. Die Diebe hatten, was sie wollten - und das war das Fleisch. Der Hunger ist groß in Venezuela. Da werden nicht nur Delfine, Wildesel oder Schildkröten gegessen - nein, auch ruhmreiche Rennpferde landen auf dem Grill. „Wir hören aus dem ganzen Land von Hunderten Fällen, wo Pferde aus dem Gestüt gestohlen werden“, so Christian Hurtado, der Besitzer von „Ocean Bay“ in der „Süddeutschen Zeitung“.