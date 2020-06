Ins Spital gebracht

Wegen der ungenauen Ortsangabe forderten Bergrettung und Alpinpolizei den Notarzthubschrauber an, um die Frau rascher zu finden. Sie befand sich in 900 Meter Seehöhe in der Nähe der Tauernwand auf einer Forststraße. Die Verletzte wurde von der Bergrettung ins Tal und anschließend ins Spital gebracht.