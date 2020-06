Seit Mario Gomez in der Spielzeit 2010/11 sind keinem deutschen Spieler in der Bundesliga 28 oder mehr Tore gelungen. Werner will in London aber noch besser werden. „Natürlich fällt es einem schwer, so eine Wohlfühloase, wie ich sie in Leipzig über Jahre hatte, aufzugeben, aber man kommt in einer Karriere nur weiter, wenn man auch mal den nächsten Schritt wagt“, meinte der Angreifer.