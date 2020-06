Aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten in seinen Diensten haben sich mittlerweile Dutzende Unternehmen einem Aufruf zum Werbeboykott angeschlossen. Die Initiative #StopHateForProfit führte auf ihrer Webseite am Sonntag in einer Liste gut 90 Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook in den USA erst einmal stoppen. Nach Milliardenverlusten an der Börse gibt es bei Facebook nun ein erstes Einlenken: Firmenchef Mark Zuckerberg kündigte an, stärker gegen Hassnachrichten und Falschmeldungen vorgehen zu wollen. Doch manches Unternehmen zweifelt an den Ambitionen des sozialen Netzwerks.