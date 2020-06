Antwerpen heißt die weltbesten Köche willkommen

Der Fokus der World’s 50 Best Community liegt aktuell darauf, die von der Corona-Krise besonders betroffene Gastronomie mit allen Mitteln zu unterstützen. 2021 sollen, sofern es die Situation zulässt, die wichtigsten Awards der internationalen Gastronomie in Antwerpen vergeben werden. Koen Kennis, Antwerpener Stadtrat für Tourismus, erklärte dazu in einem Interview: „In unserer Stadt arbeitet eine enorme Anzahl von Meisterköchen auf engstem Raum. Wir sind stolz auf Köche wie Seppe Nobels oder Nick Bril, die, genau wie Antwerpen selbst, untypisch in ihrer Arbeit sind. Wir werden die 50 besten Köche und die internationalen Medien in einem historischen Umfeld mit globaler Gastronomie willkommen heißen - und zweifellos einige davon auch danach wieder bei uns begrüßen dürfen. Antwerpen macht nämlich immer Lust auf mehr.“