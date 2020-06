Lainer ist so etwas wie der Dauerbrenner im Team. Auch beim entscheidenden 2:1-Sieg am Samstag gegen Hertha BSC Berlin stand der 27-jährige Salzburger über die volle Distanz auf dem Platz - wie in allen Ligaspielen seit der Winterpause mit Ausnahme einer Partie, die er wegen einer Gelbsperre verpasst hatte. Nun kommt der Rechtsverteidiger nach Jahren des Wartens in Salzburg ebenfalls erstmals zu Champions-League-Ehren.