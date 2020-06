Halbmarathon-Weltrekordler und -Weltmeister Geoffrey Kamworor ist bei einem Trainingslauf in Kenia angefahren und verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Kenianer erlitt ein angebrochenes Schienbein sowie Blessuren am Kopf und an den Knien. Er wurde am rechten Bein operiert, sollte jedoch schon bald wieder entlassen werden.