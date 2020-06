Gerüchte machten die Runde

In Krieglach machten Gerüchte die Runde, am Samstag gab es daher eine amtliche Information der Marktgemeinde: „Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Durchführung der Gemeinderatswahl davon in keinster Weise betroffen ist und ordnungsgemäß stattfinden kann. Sämtliche Sprengelwahlleiter, Sprengelwahlleiterstellvertreter und Beisitzer, die am Wahlsonntag den Dienst versehen, haben nie mit der infizierten Person Kontakt gehabt.“