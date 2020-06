Das traumhafte Wetter am Sonntag hat zahlreiche Motorradlenker zu einer Tour gelockt. Zwei dieser Touren endeten jedoch in einem Unfall: In Stallhofen (Bezirk Voitsberg) kollidierte ein Biker mit einem Pkw und in St. Jakob im Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam ein Motorradlenker aus Wien zu Sturz. Beide wurden verletzt.