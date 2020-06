Für viele Länder keine zweite Welle in Sicht

Die Situation sei in Ländern wie Deutschland oder Österreich derzeit recht stabil, betonte der gebürtige Belgier: „Wir sehen hier keine ,zweite Welle‘. Das sind am ehesten ,Zacken‘. Aber die Biologie des Virus hat sich nicht geändert. Es wurde nur durch die verschiedenen Maßnahmen zurückgedrängt“. Besondere Aufmerksamkeit müsse man aber auf den Herbst legen und im Zweifelsfall auch schnell reagieren. Die WHO arbeite daher bereits an einem Algorithmus, um für den Fall der Fälle Handlungsanleitungen parat zu haben.