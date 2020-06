Von einem „Superspreader“ berichten jetzt die Schweizer Medien: Bei unseren Nachbarn müssen nämlich 300 Menschen nach dem Besuch eines Lokals vorsorglich in eine zehntägige Quarantäne. Mehrere Gäste des Betriebs in Zürichs waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Samstagabend mitteilte. Laut Berichten gehen die Ansteckungen allesamt auf einen einzelnen Lokalgast zurück.