So stellen Sie sich das Sterben vor?

Pass auf! Es gibt eine schöne Geschichte über zwei Babys, die sich in der Gebärmutter wohlfühlen und eigentlich gar nicht auf die Welt kommen wollen, weil sie durch die Nabelschnur eh alles bekommen, was sie brauchen. Auf Hebräisch stammt das Wort „Barmherzigkeit“ übrigens vom selben Wortstamm wie „Gebärmutter“. Und plötzlich, nach neun Monaten, müssen sie durch einen engen Kanal und sie rufen: „Wir sterben! Wir sterben!“ Bald danach hält eine Frau sie in ihren warmen Händen und sie sterben nicht, sie leben. So ähnlich wird das sein, wenn wir wirklich sterben. Aber vorher will ich noch viele Sachen machen. - Lacht wieder.