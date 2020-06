„Es ist ein Wahnsinn, was in Guggenthal passiert“, sagt Anrainer Peter Freisinger über den Status quo in dem als Schandfleck verschrienen Koppler Ortsteil. Freisingers Hund Fynn hatte am Dienstag den aus der Villa-Ceconi aufsteigenden Rauch erschnüffelt. „Ich habe dann Alarm geschlagen“, meint Freisinger.