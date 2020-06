70 bestätigte Infektionen, 516 Menschen in Quarantäne - die Zahlen steigen wieder schneller, in Oberösterreich bahnt sich schön langsam eine zweite Corona-Welle an! Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander appellieren an die Eigenverantwortung und erinnern an die Regeln.