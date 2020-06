Erst gestern ist die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrer Österreich-Kolumne mit einem „ZiB 2“- Auftritt von Wilfried Haslauer recht scharf ins Gericht gegangen. So heißt es in der Kolumne aus dem Münchener Zeitungshaus: „Am Montagabend blamierte sich der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit einem Sprachbild beim Thema Corona. In der Stadt an der Salzach gab es einen Virus-Ausbruch, den Haslauer mit den Worten kommentierte: ,Ich glaube, die Spitze des Eisbergs ist erreicht.‘ So ähnlich dachte wohl auch der Kapitän der ,Titanic‘, bevor sein Schiff gegen die unter der Wasseroberfläche befindlichen 90 Prozent des Eisbergs dampfte.“ So das Zitat. Salzburgs teure Message Control läuft offenbar aus dem Ruder.