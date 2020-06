Was dann passiert, kann mit dieser Wucht, Kreativität und Schnelligkeit wohl nur Red Bull auf die Beine stellen. Innerhalb von wenigen Wochen wurden Musiker, Hubschrauber, Piloten, Kameraleute, Produktionsteams, Sängerinnen und Sänger, Rennautos, Motorräder und Flugzeuge an die Rennstrecke gebracht, Konzertsäle bespielt, um dieses Projekt in der Kürze der Zeit Wirklichkeit werden zu lassen. Daraus hat Regie-Legende Fritz Melchert einen knapp achtminütigen Directors Cut entstehen lassen, der meines Erachtens das Genre Motorsport in Ton und Bild völlig neu definiert. Für dieses Projekt wurde eine Partitur nach dem Vorbild einer Orchesterpartitur zusammengestellt, die auf Bruchteile von Sekunden genau definiert, wann, in welcher Tonlage und an welchem Punkt der Strecke die einzelnen Rennautos klanglich mit unserer Musik auf dem Bullen verschmelzen sollen.