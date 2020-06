Heimrecht im Play-off

Aber: Verstecken braucht sich auch Hartberg nicht! Denn mittlerweile ist auch der TSV in einer anderen „Welt“ als früher angekommen. Denn was 2016/2017 mit dem Titel in der Regionalliga begann, gipfelt nun mit dem bereits fixen sechsten Bundesliga-Platz im größten Erfolg überhaupt in der Klubgeschichte. Mehr noch: Gelingt Sturm (das nächsten Mittwoch zu Salzburgs Über-Bullen muss) heute gegen Rapid kein Dreier, sitzt Hartberg wohl weiter felsenfest am fünften Platz.