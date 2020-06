Dunkle Augenringe haben sich in sein Gesicht gegraben, an seinem ersten Tag als neuer Cheftrainer bei Sturm wirkte Thomas Hösele abgearbeitet. Auch kein Wunder. Die Nacht davor war kurz, statt Schlaf stand beim Interimscoach stundenlanges Videostudium am Programm. Er analysierte Spiele seiner Truppe und des Gegners.

Alles umkrempeln wird der Neue jedoch nicht. „Aber ich hab mir natürlich viele Gedanken gemacht, werde bestimmt nicht alles gleich lassen. Wir wollen schon was ändern“, betont Hösele vor seinem heutigen Bundesliga-Einstand.

Knallhartes Finish

Das Meisterschaftsfinish für ihn ist hammerhart: Heute Rapid, Mittwoch muss Sturm zu Salzburg, ehe beim Saison-Kehraus das Derby gegen Hartberg wartet. Der schwarze Feuerwehrmann, im Brotberuf ja Trainer von Sturms Amateuren, brennt lichterloh auf die neue Herausforderung. „Im ersten Training war schon richtig viel Feuer drinnen, ist es zur Sache gegangen.“

Rapid hat den Druck

Mit neuen Impulsen versucht der 51-Jährige nun, nach den vielen tristen Auftritten wieder eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. „Es werden jene spielen, die mir zeigen, dass sie auch voll da sind.“ Die letzten Wochen waren schließlich sowohl mental als auch physisch kräfteraubend.

Sturm wird unter Hösele heute auf alle Fälle offensiver ausgerichtet sein als noch unter Ex-Coach El Maestro. „Wir haben nichts mehr zu verlieren, der Druck liegt bei Rapid.“