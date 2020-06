Die meisten Länder konnten das Prinzip „die Infektionskurve abflachen“ umsetzen - der Anstieg der Todeszahlen verringerte sich binnen wenigen Wochen immer mehr. Zwei Länder tanzen aus der Reihe: Großbritannien und Schweden. Zwar verlaufen auch hier die Kurven am Ende etwas flacher als zu Beginn. Doch es gibt immer noch einen klar erkennbaren Anstieg von Tag zu Tag. Geht es so weiter, könnte Schweden in etwa 30 Tagen Italien bei der Todesrate überholen.