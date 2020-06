Wer eine klassische Ausgabe solch eines Fahrzeugs besitzt, wird gebeten, sich bei presse@ip-media.tv zu melden. Gedreht wird am 2. und 3. Juli mittags in Klagenfurt. Die Sendung mit Maite Kelly, Semino Rossi und Matakustix läuft am 18. Juli um 20. 15 Uhr in ORF 2.