Die Personen infizierten sich bei Familienangehörigen. Die bisherigen Fälle aus dem Cluster verteilen sich basierend auf den Wohnsitzen der Erkrankten aktuell so: neun aus der Stadt Salzburg, neun aus dem Flachgau, vier aus dem Tennengau und einer aus dem Pongau. Ein weiterer Erkrankter ist in Freistadt in Oberösterreich gemeldet.