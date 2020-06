Auch wenn am Sonntag in den Parteizentralen in Graz gespannt das Eintrudeln der Ergebnisse aus den Kommunen verfolgt wird: „Auf die Landespolitik dürfte die Gemeinderatswahl keine großen Auswirkungen haben“, sagt Politikwissenschafter Heinz Wassermann von der Grazer FH Joanneum. „Dafür ist im Land alles zu sehr einzementiert: Schwarz regiert mit roter Assistenz.“