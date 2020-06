Auch im Strandbad Klagenfurt wird wieder fleißig geplanscht. Dort gibt es an den Stegen sogar Markierungen, welche auf den richtigen Abstand hinweisen. Auch beim Ticketschalter im Eingangsbereich wird auf die vorgeschriebene Distanz aufmerksam gemacht. Natürlich gibt es auch Patrouillen durch die Bademeister. Lediglich an den Ufern kann es sich stauen, wenn zu viele Leute auf einmal in den See wollen.