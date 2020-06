Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Golf-Knickerbocker die meistgetragenen Hosen auf Golfplätzen - vor allem in Großbritannien. Sie enden am Knie, werden dort zusammengeschnürt und an den Waden mit knielangen Golfsocken ergänzt. Dieser Stil hat sich in Österreich jedoch nie richtig durchgesetzt und ist nun beinahe komplett verschwunden. Gerade in den letzten Jahren setzt der Golfbekleidungsmarkt auf bunte, peppige und vor allem hochqualitative Outfits.