„Kein Arbeitsplatz geht verloren“

Was die Situation in Kärnten betrifft, hieß es am Samstagabend seitens des Verteidigungsministeriums, dass am Gelände der Hensel-Kaserne ein „größerer, moderner Standort“ entstehen solle, die Rohr- und die Lutschounig-Kaserne hingegen werden geschlossen. Wann das alles geschehen soll, ist vorerst ebenso unklar wie die Kosten dafür. Nur so viel: „Durch die Zusammenlegung soll kein Arbeitsplatz verloren gehen, alle Mitarbeiter werden in Beschäftigung bleiben.“