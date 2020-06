Viele Projekte parallel

Nach dem wochenlangen Stopp arbeitet Szyszkowitz nun an mehreren Projekte parallel: Mit dem Grazer Regisseur Jakob M. Erwa dreht sie in München eine Serie für den Streaming-Dienst Joyn, in Berlin steht sie mit Axel Prahl für den zweiten Teil der ZDF-Komödie „Extraklasse“ vor der Kamera, und auch am Schliersee startet demnächst ein Projekt. Besonders aber genießt sie den Dreh für die neue ORF-Stadtkomödie - produziert von Dieter Pochlatko - in ihrer Heimatstadt: „Wenn ich in Graz bin, geht mir immer das Herz auf.“