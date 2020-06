Augenmerk auf sensible Bereiche

„Die zuständigen Behörden sind wachsam und sehr engagiert beim Aufspüren möglicher Ausbreitungsherde. Ein besonderes Augenmerk liegt auf sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen oder Kindergärten“, so Landeshauptmann Stelzer und LH-Stv. Haberlander.